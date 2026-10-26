乌克兰启动了全国媒体素养测试——如何参与

10月26日，乌克兰启动了全国媒体素养测试，该测试旨在帮助人们检验自身处理信息的能力。

“俄罗斯正积极利用虚假信息作为针对乌克兰的战争工具。与此同时，人工智能的发展也带来了新的挑战：伪造的视频、声音和图像越来越难以辨别。正因如此，媒体素养是每个人都必须具备的技能。 全国测试有助于检验我们分析信息、识别操纵手段以及在数字环境中保护自身的能力。 “我邀请大家踊跃参与，检验一下自己的知识水平，”负责人文政策事务的副总理兼文化部长塔季扬娜·别列日纳表示。

今年，乌克兰文化部团队设计了一份包含五个主题模块的测试：信息的真实性与影响力、社交媒体、负责任且符合伦理的媒体行为、事实核查、网络卫生与网络安全。

参与者将被要求在熟悉的生活情境中找出正确的应对方案。 例如，当即时通讯软件中传播紧急疏散通知、熟人发送可疑视频、社交媒体上出现煽动情绪的募捐活动，或有人建议点击链接以获取经济援助时，应如何应对。

测试特别关注了人工智能、深度伪造（deepfakes）、个人数据保护以及战时信息安全等问题。这些问题有助于参与者了解如何核实内容、识别诈骗手段以及负责任地传播信息。

每道题均设有四个选项。题目解析有助于参与者厘清正确答案及常见误区。因此，该测试既能检验知识掌握情况，又能提升相关技能。

完成测试后，参与者将立即收到包含图表和能力评估的测试结果。根据答对题目的数量，可获得四个等级之一：“新手”、“初学者”、“准专家”或“专家”。

此外，参与者还可以下载证书，在社交媒体上分享测试结果，并在“我的教育”个人账户中查看结果。

如何参加测试？

乌克兰文化部发布了这一消息。

需要提醒的是，乌克兰正在制定一项到2030年的新媒体素养发展战略。

网络安全、招募、操纵与人工智能：如何在信息战中保护儿童。

乌克兰内阁于6月30日批准了《2026–2030年预防和打击腐败领域传播战略》的指令，并批准了2026–2028年该战略实施的行动计划。

关注我们在