Софию Вергару и фронтмена Imagine Dragons заметили на романтическом ужине в Лос-Анджелесе

Колумбийско-американскую актрису Софию Вергару и солиста группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса заметили вместе в Лос-Анджелесе. Пару засняли во время совместного ужина с друзьями в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз.

Судя по опубликованным фотографиям, 54-летняя актриса и 39-летний музыкант провели вечер вместе, держась за руки на протяжении всего ужина. Около 00:30 пара решила незаметно покинуть заведение через черный ход. Совместный выход состоялся после публикации мемуаров бывшего мужа Вергары Джо Манганьелло и недавнего разрыва Рейнольдса с актрисой Минкой Келли.

Источник: TMZ.

Фронтмен американской прок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время концерта в США поддержал Украину, подняв сине-желтый флаг.

Напомним, американская группа Imagine Dragons представила короткометражный фильм на песню «Crushed», снятый в Украине.

Читай нас в