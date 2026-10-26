Lewis Hamilton opowiedział o swoich relacjach z dziećmi Kim Kardashian

Kierowca wyścigowy Lewis Hamilton ciepło wypowiedział się o czwórce dzieci swojej ukochanej Kim Kardashian, których ojcem jest raper Kanye West — North, Saint, Chicago i Psalm.

Podczas konferencji prasowej w Austin sportowiec przyznał, że uwielbia spędzać czas z dziećmi i bawić się z nimi. Opowiedział również, że w zeszłym roku podarował im psa o imieniu Halo, który stał się nowym członkiem rodziny.

Źródło: Daily Mail.

Amerykańska gwiazda telewizyjna Kim Kardashian opowiedziała, że pomaga jej pięć niań, które na zmianę opiekują się jej czwórką dzieci z Kanye Westem.

13-letnia North West, najstarsza córka Kim Kardashian i Kanye Westa, została bohaterką nowego wydania magazynu „Dazed”.

Amerykańska gwiazda Kim Kardashian zapłaciła grzywnę w wysokości 1,26 mln dolarów po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła jej zarzuty nielegalnego promowania schematu inwestycji w kryptowaluty na Instagramie.

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