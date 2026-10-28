Ukraińska piosenkarka Olena Topolia opowiedziała, dlaczego na początku swojej kariery śpiewała piosenki w języku rosyjskim, mimo że po przeprowadzce do Kijowa w 2003 roku tworzyła wyłącznie w języku ukraińskim. Według artystki, dostrzegła wówczas zapotrzebowanie publiczności na repertuar w języku rosyjskim, a po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji przeszła na język ukraiński zarówno w twórczości, jak i w codziennej komunikacji.

Olena Topolia urodziła się w Zaporożu i od dzieciństwa mówiła po rosyjsku. W 2003 roku przeniosła się do Kijowa i rozpoczęła karierę muzyczną. Początkowo artystka pisała piosenki w języku ukraińskim, jednak z czasem postanowiła zmienić podejście do twórczości, ponieważ, jak twierdzi, słuchacze potrzebowali utworów w języku rosyjskim.

„W 2003 roku, kiedy przeprowadziłam się do Kijowa, pisałam wyłącznie w języku ukraińskim. Jednak gdy zdałam sobie sprawę, że w Kijowie, niestety, potrzebne były piosenki w języku rosyjskim, musiałam się dostosować. Nawiasem mówiąc, pisanie po rosyjsku było dla mnie dość trudne. A potem (w 2022 roku — „Glavkom”) wszystko potoczyło się odwrotnie. Tak więc w pewnym sensie było już łatwiej” — opowiedziała artystka.

Większość rosyjskojęzycznych utworów Oleny Topoli powstała na początku jej kariery oraz w kolejnych latach, przed okresem 2017–2019. Jednocześnie w 2015 roku piosenkarka wydała swój pierwszy album z piosenkami w języku ukraińskim.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji Olena Topolia zaczęła przechodzić na język ukraiński. Nie tylko zmieniła język swojej twórczości, ale także zaczęła rozmawiać po ukraińsku w domu z dziećmi.

Artystka uważa, że osoby publiczne ponoszą szczególną odpowiedzialność za wartości, które kształtują ukraińską tożsamość.

„Po rozpoczęciu pełnej inwazji nauczyłam się mówić, zaczęłam pisać wyłącznie po ukraińsku, a w domu z dziećmi przeszłam całkowicie na język ukraiński. To pewna odpowiedzialność osoby publicznej za wartości, które stanowią naszą tożsamość” – powiedziała piosenkarka.

Jednocześnie Olena Topolia podkreśliła, że nie dzieli ludzi według języka, jakim się posługują. Jej zdaniem ważniejsze są cechy ludzkie i czyny. Artystka uważa również, że przejście na język ukraiński nie powinno odbywać się pod przymusem.

„Są takie chwile. Nie dzielę ludzi według języka, mogę i mam prawo dzielić ich według czynów. Dla mnie najważniejsze jest, aby człowiek rzeczywiście odpowiadał cechom ludzkim wynikającym ze słowa »ludzkość«. I to jest dla mnie najcenniejsze. Moim zdaniem nie należy na siłę narzucać i wymagać, by mówiono wyłącznie po ukraińsku, nie zachęcając ludzi do prawdziwego poznania piękna, głębokiej historii i wartości tego języka. Jest to bowiem normalna reakcja obronna psychiki na presję” – stwierdziła Ukrainka.

Olena Topolia jest przekonana, że zainteresowanie językiem ukraińskim należy budować poprzez poznawanie jego piękna, historii i bogactwa. W szczególności proponuje wprowadzenie w szkołach i przedszkolach specjalnych programów poświęconych starożytnym ukraińskim słowom, które obecnie prawie nie są używane.

Zdaniem piosenkarki takie podejście pomoże ludziom czerpać przyjemność z nauki języka i samodzielnie zapragnąć się nim posługiwać.

„Zachęcałabym do nauki języka zupełnie inną drogą, tworząc specjalne programy w szkołach i przedszkolach, w ramach których uczono by starych ukraińskich słów, które obecnie nie są w użyciu, a przecież są niesamowicie piękne. Właśnie w ten sposób, krok po kroku, odkrywamy piękno języka; podoba nam się, jak brzmi. W tym momencie rodzi się przyjemność – i pojawia się osobista chęć każdego z nas, by przejść na język ukraiński” – podsumowała.

O tym artystka opowiedziała w wywiadzie dla „Glavkomu”.

Wcześniej ukraińska piosenkarka Olena Topolia podzieliła się nowymi szczegółami śledztwa w sprawie wycieku jej intymnego nagrania. Artystka oświadczyła, że na krótko przed skandalem znalazła urządzenie podsłuchowe w swojej torbie, a później odkryła jeszcze jedno w mieszkaniu.

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