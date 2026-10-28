Елена Тополя объяснила, почему в начале карьеры пела на русском языке

Украинская певица Елена Тополя рассказала, почему в начале своей карьеры исполняла песни на русском языке, хотя после переезда в Киев в 2003 году писала только на украинском. По словам артистки, тогда она почувствовала потребность публики в русскоязычном репертуаре, а после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на украинский язык в творчестве и повседневном общении.

Елена Тополя родилась в Запорожье и с детства говорила на русском языке. В 2003 году она переехала в Киев и начала музыкальную карьеру. Сначала артистка писала песни на украинском, однако впоследствии решила изменить подход к творчеству, поскольку, по её словам, слушатели нуждались в композициях на русском языке.

«В 2003 году, когда переехала в Киев, писала только на украинском. Но, поняв, что в Киеве, к сожалению, требовались песни на русском, пришлось перестроиться. Кстати, мне было довольно сложно писать на русском. А потом (в 2022 году, — «Главком») всё произошло наоборот. Так что, в каком-то смысле, уже было легче», — рассказала артистка.

Большинство русскоязычных композиций Елены Тополи появилось в начале её карьеры и в последующие годы, до периода 2017–2019 годов. В то же время в 2015 году певица выпустила первый альбом с песнями на украинском языке.

После начала полномасштабного вторжения России Елена Тополя начала переходить на украинский язык. Она не только сменила язык своего творчества, но и стала общаться на украинском дома с детьми.

Артистка считает, что публичные люди несут особую ответственность за ценности, формирующие украинскую идентичность.

«После полномасштабного вторжения я училась говорить, стала писать только на украинском и дома с детьми перешла исключительно на украинский язык. Это определенная ответственность публичного человека за ценности, которые являются нашей идентичностью», — поделилась певица.

В то же время Елена Тополя подчеркнула, что не делит людей по языку общения. По её мнению, важнее человеческие качества и поступки. Артистка также считает, что переход на украинский язык не должен происходить под принуждением.

«Бывают моменты. Я не разделяю людей по языку, я могу и имею право разделять их по поступкам. Для меня главное, чтобы человек действительно соответствовал человеческим качествам, заложенным в слове «человечность». И это для меня самое ценное. На мой взгляд, насильно навязывать и требовать говорить исключительно на украинском, никак не поощряя людей по-настоящему познать красоту, глубокую историю и ценность языка, неправильно. Ведь это нормальная защитная реакция психики на давление», — высказалась украинка.

Елена Тополя убеждена, что интерес к украинскому языку нужно формировать через познание его красоты, истории и богатства. В частности, она предлагает вводить в школах и детских садах специальные программы, посвященные старинным украинским словам, которые сейчас почти не используются.

По мнению певицы, такой подход поможет людям почувствовать удовольствие от изучения языка и самостоятельно захотеть на нем говорить.

«Я бы поощряла изучение языка совершенно иным способом, создавая специальные программы в школах и детских садах, где бы изучали старые украинские слова, которые сейчас не употребляются, но ведь они невероятно красивы. Именно так мы по капельке раскрываем красоту языка, нам нравится, как он звучит. В этот момент рождается наслаждение — и возникает личное желание каждого перейти на украинский», — резюмировала она.

Об этом исполнительница рассказала в интервью «Главкому».

Ранее украинская певица Елена Тополя поделилась новыми подробностями расследования по поводу утечки её интимного видео. Артистка заявила, что незадолго до скандала нашла прослушивающее устройство в своей сумке, а впоследствии обнаружила ещё одно в квартире.

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