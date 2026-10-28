Uczestniczka programu „Kawaler – 15” DOICHEVA wydała swój debiutancki utwór poświęcony Wiaczesławowi Kravtsowowi

Uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Kateryna Dojczewa, znana pod pseudonimem scenicznym DOICHEVA, wydała swój debiutancki utwór poświęcony udziałowi w programie. Artystka przekształciła swoje przeżycia po zakończeniu randki z głównym bohaterem programu, Wiaczesławem Kravcowem, w taneczny utwór w stylu reggaeton.

Kateryna zapadła w pamięć widzom zwłaszcza dzięki randce z kurą Lariską.

Jak twierdzi artystka, pomysł na utwór zrodził się w drodze do domu po tym, jak opuściła romantyczny reality show. Kateryna postanowiła wyrazić emocje związane z zakończeniem znajomości z Wiaczesławem Kravtsowem poprzez muzykę, dodając do tej historii ironię, taneczny rytm i pewność siebie.

„Postanowiłam przekształcić swoje emocje w muzykę – z ironią, charakterem i nastrojem. Bo jeśli nie dostajesz tego, o czym marzysz, zawsze możesz to sobie sama podarować” – zaznaczyła Kateryna.

W utworze DOICHEVA z humorem opowiada o swoich oczekiwaniach związanych z udziałem w projekcie oraz o pragnieniu kontynuowania romantycznej znajomości z głównym bohaterem.

Pomimo ironicznego tonu piosenki Kateryna przyznała, że tak naprawdę chciała otrzymać różę od Wiaczesława Kravcowa i pozostać w programie.

„Czy chciałam różę? Oczywiście, że tak, ale los postanowił inaczej. „Podarowałeś mi Żigula, a ja chciałam na Bali” — chodzi o to, że w programie wróciłam do domu, a chciałam dalej kontynuować tę przygodę z Kawalerem. A słowa „jeszcze nie raz mnie zobaczysz” oznaczają, że nie tak łatwo się mnie pozbyć, po prostu nie dając mi róży” – wyjaśniła artystka.

W ten sposób wersy o „Żigulu” i podróży na Bali stały się ironicznym odzwierciedleniem jej niespełnionych oczekiwań związanych z romantycznym reality show.

Debiutancki utwór stał się swego rodzaju kontynuacją historii Kateriny Dojczowej w programie „Kawaler – 15”. W piosence połączyła rozczarowanie związane z zakończeniem udziału w programie z humorem i autoironią.

Główna myśl utworu zawarta jest w refrenie: „Dlaczego nie dają nam wszystkiego, czego pragniemy?”. Artystka przypomina, że nie wszystkie pragnienia się spełniają, jednak nie przeszkadza to w samodzielnym tworzeniu sobie powodów do radości.

Wydanie debiutanckiej piosenki dało DOICHEVEJ możliwość opowiedzenia na nowo o swoich doświadczeniach z udziału w romantycznym reality show – tym razem nie poprzez randki i ceremonię wręczania róż, ale poprzez muzykę.

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Teledysk do jej pierwszej piosenki pojawił się już na oficjalnym kanale piosenkarki na YouTube.

Była uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Inna Miller, która pracuje jako kosmetyczka, emocjonalnie zareagowała na zakończenie swojego udziału w projekcie z koszykarzem Wiaczesławem Kravcowem.

Przypomnijmy, że w sieci wywołało burzę ujawnienie informacji o uczestniczkach nowego sezonu programu „Kawaler”.



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