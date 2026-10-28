《单身汉》第15季参赛者DOICHEVA发布了一首关于维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫的出道单曲

浪漫真人秀《单身汉》第15季参赛者卡捷琳娜·多伊切娃（艺名DOICHEVA）发布了一首首支单曲，这首歌正是献给她在节目中的这段经历。 这位艺人将与节目男主角维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫相识结束后所经历的情感，转化为一首雷鬼顿风格的舞曲。

卡捷琳娜给观众留下了深刻印象，尤其是她与名为拉里斯卡的母鸡的那次约会。

据这位艺人透露，这首歌的灵感源于她离开这档浪漫真人秀后，在回家的路上萌生的。 凯特琳决定通过音乐来表达与维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫恋情结束后的情绪，并在故事中融入了讽刺、舞曲节奏和自信。

“我决定将自己的情感转化为音乐——充满讽刺、个性与情绪。因为如果别人没有给你梦寐以求的东西，你总能自己送给自己，”卡捷琳娜表示。

在这首歌曲中，多伊切娃以幽默的笔触讲述了她对参与该项目的期待，以及希望与男主角延续这段浪漫邂逅的愿望。

尽管歌曲基调带有讽刺意味，但卡捷琳娜坦言，其实她原本希望从维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫那里收到一朵玫瑰，并留在节目中。

“我想要那朵玫瑰吗？当然想，但命运却另有安排。 ‘你送了我一辆‘吉古尔’，而我却想去巴厘岛’——这句歌词的意思是，我在节目中提前回家了，但其实本想继续与这位单身汉共同经历这段冒险。 而‘你还会不止一次见到我’这句话的意思是，光是不送玫瑰花，可没那么容易摆脱我，”这位艺人解释道。

因此，歌词中关于“吉古尔”和巴厘岛之旅的段落，成了她对这档浪漫真人秀未竟期待的讽刺性写照。

这首出道单曲堪称卡捷琳娜·多伊切娃在《单身汉-15》中故事的延续。在歌曲中，她将因节目结束而产生的失望，与幽默和自嘲巧妙地融合在了一起。

歌曲的主旨体现在副歌中：“为什么他们不把我们想要的一切都赐予我们呢”。这位歌手提醒大家，并非所有愿望都能成真，但这并不妨碍我们自己创造快乐的理由。

首支单曲的发布让DOICHEVA得以用一种崭新的方式讲述自己参与这档浪漫真人秀的经历——这次不是通过约会和玫瑰仪式，而是通过音乐。

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这首首支单曲的MV已发布在歌手的官方YouTube频道上。

浪漫真人秀《单身汉》第15季的前参赛者 、职业为美容师的英娜·米勒，在与篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫的节目合作告一段落后，情绪激动地回应了这一结局。

值得一提的是，新一季《单身汉》参赛者名单的泄露曾在网络上引发热议。



图片、视频：《单身汉》冠军卡捷琳娜·洛佐维茨卡与歌手吉达亚特·塞伊多夫完婚。

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