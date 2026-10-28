Учасниця «Холостяка-15» DOICHEVA випустила дебютну пісню про Вячеслава Кравцова

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Учасниця 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Катерина Дойчева, відома під сценічним ім’ям DOICHEVA, випустила дебютну пісню, присвячену своїй участі в шоу. Артистка перетворила переживання після завершення знайомства з головним героєм проєкту Вячеславом Кравцовим на танцювальний трек у стилі регетон.

Катерина запам’яталася глядачам, зокрема, побаченням із куркою Ларискою.

За словами артистки, ідея композиції виникла дорогою додому після того, як вона залишила романтичне реаліті. Емоції через завершення знайомства з Вячеславом Кравцовим Катерина вирішила передати через музику, додавши до історії іронію, танцювальний ритм і впевненість у собі.

«Я вирішила перетворити свої емоції на музику — з іронією, характером і настроєм. Бо якщо тобі не дарують те, про що ти мрієш, ти завжди можеш подарувати це собі сама», — зазначила Катерина.

У композиції DOICHEVA з гумором розповідає про свої очікування від участі в проєкті та бажання продовжити романтичне знайомство з головним героєм.

Попри іронічний тон пісні, Катерина зізналася, що насправді хотіла отримати троянду від Вячеслава Кравцова та залишитися в шоу.

«Хотіла я троянду? Звичайно, так, але доля розпорядилася інакше. “Ти подарував мені Жигуль, а я хотіла на Балі” — це про те, що в проєкті я поїхала додому, а хотіла далі продовжити цю пригоду з Холостяком. А слова “ти мене побачиш ще не раз” означають, що не так просто мене позбутися, просто не давши троянду», — пояснила артистка.

Таким чином, рядки про «Жигуль» і подорож на Балі стали іронічним відображенням її нездійснених очікувань від романтичного реаліті.

Дебютний трек став своєрідним продовженням історії Катерини Дойчевої на «Холостяку-15». У пісні вона поєднала розчарування через завершення участі в шоу з гумором і самоіронією.

Головна думка композиції звучить у приспіві: «Чому ж нам не дарують все, чого ми хочем». Артистка нагадує, що не всі бажання справджуються, однак це не заважає самостійно створювати собі приводи для радості.

Випуск дебютної пісні дав DOICHEVA можливість по-новому розповісти про свій досвід участі в романтичному реаліті — цього разу не через побачення та церемонію троянд, а через музику.

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Кліп на її першу пісню вже з’явився на офіційному YouTube-каналі співачки.

Колишня учасниця 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» Інна Міллер, яка працює косметологинею, емоційно відреагувала на завершення своєї участі в проєкті з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Нагадаємо, що Мережу підірвав злив учасниць нового сезону Холостяка.



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