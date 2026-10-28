Участница шоу «Холостяк-15» ДОИЧЕВА выпустила дебютную песню о Вячеславе Кравцове

Участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Екатерина Дойчева, известная под сценическим псевдонимом DOICHEVA, выпустила дебютную песню, посвящённую своему участию в шоу. Артистка превратила переживания после завершения знакомства с главным героем проекта Вячеславом Кравцовым в танцевальный трек в стиле реггетон.

Екатерина запомнилась зрителям, в частности, свиданием с курицей Лариской.

По словам артистки, идея композиции возникла по дороге домой после того, как она покинула романтическое реалити-шоу. Эмоции, вызванные завершением знакомства с Вячеславом Кравцовым, Екатерина решила передать через музыку, добавив в историю иронию, танцевальный ритм и уверенность в себе.

«Я решила превратить свои эмоции в музыку — с иронией, характером и настроением. Ведь если тебе не дарят то, о чём ты мечтаешь, ты всегда можешь подарить это себе сама», — отметила Екатерина.

В композиции DOICHEVA с юмором рассказывает о своих ожиданиях от участия в проекте и желании продолжить романтическое знакомство с главным героем.

Несмотря на ироничный тон песни, Екатерина призналась, что на самом деле хотела получить розу от Вячеслава Кравцова и остаться в шоу.

«Хотела ли я розу? Конечно, да, но судьба распорядилась иначе. «Ты подарил мне Жигуль, а я хотела на Бали» — это о том, что в проекте я уехала домой, а хотела продолжить это приключение с Холостяком. А слова «ты меня увидишь ещё не раз» означают, что не так просто от меня избавиться, просто не дав троянду», — пояснила артистка.

Таким образом, строки о «Жигуле» и поездке на Бали стали ироничным отражением её несбывшихся ожиданий от романтического реалити-шоу.

Дебютный трек стал своеобразным продолжением истории Екатерины Дойчевой на «Холостяке-15». В песне она соединила разочарование из-за завершения участия в шоу с юмором и самоиронией.

Главная мысль композиции звучит в припеве: «Почему же нам не дарят всего, чего мы хотим». Артистка напоминает, что не все желания сбываются, однако это не мешает самостоятельно создавать себе поводы для радости.

Выпуск дебютной песни дал DOICHEVA возможность по-новому рассказать о своём опыте участия в романтическом реалити-шоу — на этот раз не через свидания и церемонию роз, а через музыку.

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Клип на её первую песню уже появился на официальном YouTube-канале певицы.

Бывшая участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Инна Миллер, которая работает косметологом, эмоционально отреагировала на завершение своего участия в проекте с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Напомним, что Сеть взорвал утечка информации об участницах нового сезона «Холостяка».



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