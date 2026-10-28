W Nowym Jorku zostanie sprzedany obraz Gustava Klimta za dziesiątki milionów dolarów

W listopadzie dom aukcyjny Christie’s wystawi na aukcji w Nowym Jorku pejzaż „Litzlbergkeller” autorstwa austriackiego malarza Gustava Klimta. Wartość obrazu szacowana jest wstępnie na 60–80 milionów dolarów amerykańskich.

W Christie’s potwierdzono, że sprzedaż tego obrazu Klimta, namalowanego w latach 1915–1916, jest gwarantowana. Obraz znajdował się w jednej prywatnej kolekcji przez prawie trzy dekady, a tożsamość sprzedającego nie została ujawniona.

Pejzaż „Litzlbergkeller” zostanie wystawiony na wieczornej aukcji poświęconej sztuce XX i XXI wieku, która odbędzie się 17 listopada.

W maju 1997 roku to dzieło Klimta zostało sprzedane na aukcji Sotheby’s w Nowym Jorku rodzinie obecnego właściciela za rekordową kwotę 14,7 miliona dolarów. Biorąc pod uwagę inflację, obecnie odpowiada to około 30,9 miliona dolarów. W tamtym czasie obraz był wystawiony pod tytułem „Litzlbergkeller am Attersee”, pod którym był również znany. Obraz trafił wówczas na aukcję z majątku Serża Sabarskiego, współzałożyciela Nowej Galerii w Nowym Jorku.

Obraz austriackiego artysty zostanie wystawiony na sprzedaż w sali aukcyjnej Christie’s w Rockefeller Center po krótkiej podróży (27–29 października) do sali wystawowej domu aukcyjnego w Hongkongu.

Od 1900 roku aż do swojej śmierci w 1918 roku Klimt często spędzał lato na austriackiej wsi nad brzegiem jeziora Attersee, które zostało przedstawione na płótnie. Na obrazie widoczny jest pejzaż z akcentem na browar i hotel Litzlberg Cellar na północnym brzegu, gdzie artysta zatrzymywał się przez pierwsze kilka lat spędzonych w tej okolicy. Obraz powstał jednak 10 lat po tym, jak artysta przeniósł się do domku na południowym brzegu jeziora.

Według danych domu aukcyjnego Christie’s artysta oparł kompozycję częściowo na własnych obserwacjach przez teleskop z przeciwległego brzegu, a częściowo na widokach z pocztówek. Dzieło powstało na zamówienie bankiera i przedsiębiorcy Otto Primavesi.

Dzieło „Litzlbergkeller” było wystawiane w takich muzeach i instytucjach, jak Sekcja Wiedeńska, Dom Artystów w Wiedniu, Królewskie Muzea Sztuk Pięknych w Brukseli, Pałacu Strozzi w Wenecji, Kunsthaus w Zurychu oraz Muzeum Leopolda w Wiedniu.

Rekordowa cena za dzieło Klimta na aukcji wynosi 236,4 miliona dolarów: właśnie tyle zapłacono w listopadzie ubiegłego roku na aukcji Sotheby’s w Nowym Jorku za jego „Portret Elizabety Lederer”. Sześć z dziesięciu najdroższych dzieł austriackiego artysty, sprzedanych na aukcjach, stanowiły pejzaże.

Informuje o tym serwis Art news.

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