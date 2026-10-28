В Нью-Йорке продадут картину Густава Климта за десятки миллионов долларов

В ноябре аукционный дом Christie’s выставит на торги в Нью-Йорке пейзаж «Литцльбергкеллер» австрийского художника Густава Климта. Стоимость картины предварительно оценивается в 60–80 миллионов долларов США.

В Christie’s подтвердили, что продажа этой картины Климта, написанной в период с 1915 по 1916 год, гарантирована. Полотно находилось в одной частной коллекции на протяжении почти трех десятилетий, а имя продавца не разглашается.

Пейзаж «Litzlbergkeller» будет выставлен на вечернем аукционе, посвященном искусству XX и XXI веков, 17 ноября.

В мае 1997 года эта работа Климта была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке семье нынешнего владельца за рекордные 14,7 миллиона долларов. С учётом инфляции на сегодняшний день это составляет примерно 30,9 миллиона долларов. В то время картина была выставлена под названием «Litzlbergkeller am Attersee», под которым она также была известна. Тогда картина попала на торги из наследства Сержа Сабарского, соучредителя Новой галереи в Нью-Йорке.

Картина австрийского художника будет выставлена на продажу в аукционном зале Christie’s в Рокфеллер-центре после краткого пребывания (27–29 октября) в выставочном зале аукционного дома в Гонконге.

С 1900 года и вплоть до своей смерти в 1918 году Климт часто проводил лето в австрийской сельской местности на берегу озера Аттерзее, которое изображено на полотне. На картине изображён пейзаж с акцентом на пивоварню и отель Litzlberg Cellar на северном берегу, где художник останавливался в течение первых нескольких лет, проведённых в этой местности. Однако картина была написана спустя 10 лет после его переезда в коттедж на южном берегу озера.

По данным Christie’s, художник частично основывал композицию на собственных наблюдениях через телескоп с противоположного берега, а частично — на видах с открыток. Работа была выполнена по заказу банкира и предпринимателя Отто Примавеси.

Работа «Литцльбергкеллер» выставлялась в таких музеях и учреждениях, как Венская сецессия, Дом художников в Вене, Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе, Палаццо Строцци в Венеции, музеи Кунстхаус в Цюрихе и Музей Леопольда в Вене.

Рекордная цена за произведение Климта на аукционе составляет 236,4 миллиона долларов: именно столько было уплачено в ноябре прошлого года на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке за его «Портрет Элизабет Ледерер». Шесть из десяти самых дорогих работ австрийского художника, проданных на аукционах, были пейзажами.

Об этом сообщает Art news.

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