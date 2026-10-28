古斯塔夫·克林姆特的一幅画作将在纽约以数千万美元的价格拍卖

11月，佳士得拍卖行将在纽约拍卖奥地利画家古斯塔夫·克林姆特的风景画《利茨尔贝格地窖》。 该画作的预估价格为6000万至8000万美元。

佳士得方面证实，这幅创作于1915至1916年间的克林姆特画作已确定将进行拍卖。该画作在同一私人收藏中保存了近三十载，卖方身份暂不公开。

《利茨尔贝格酒窖》将于11月17日举行的20世纪及21世纪艺术晚间拍卖会上亮相。

1997年5月，这幅克林姆特的作品在纽约苏富比拍卖会上以创纪录的1470万美元被现任所有者的家族购得。 考虑到通货膨胀因素，按当前价值计算约为3090万美元。 当时，这幅画以《阿特湖畔的利茨尔贝格酒窖》（Litzlbergkeller am Attersee）为名展出，该名称也是其广为人知的别名。当时，这幅画作为纽约“新画廊”联合创始人塞尔日·萨巴尔斯基（Serge Sabarsky）遗产的一部分被拿出来拍卖。

这幅奥地利艺术家的画作将在短暂巡展（10月27日至29日）至香港佳士得展厅后，于洛克菲勒中心的佳士得拍卖厅进行拍卖。

从1900年起直至1918年去世，克林姆特经常在画中描绘的奥地利阿特湖（Attersee）畔的乡村度过夏天。 画中展现的风景以北岸的啤酒厂和利茨尔贝格酒窖酒店（Litzlberg Cellar）为焦点，艺术家在最初几年逗留该地区期间曾下榻于此。 然而，这幅画是在他搬到湖的南岸小屋10年后完成的。

据佳士得（Christie’s）介绍，画家的构图部分源于他从对岸通过望远镜的观察，部分则参考了明信片上的风景。这幅作品是应银行家兼企业家奥托·普里马韦西的委托而创作的。

《利茨尔贝格地窖》曾展出于维也纳分离派、维也纳艺术家之家、布鲁塞尔皇家美术博物馆、 威尼斯的斯特罗齐宫、苏黎世的库恩斯豪斯博物馆以及维也纳的利奥波德博物馆等机构的展墙上展出过。

克林姆特作品在拍卖会上的最高成交价为2.364亿美元：去年11月，他的《伊丽莎白·莱德勒肖像》在纽约苏富比拍卖会上以这一价格成交。 这位奥地利艺术家在拍卖会上成交的十幅最昂贵作品中，有六幅是风景画。

据《Art news》报道。

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