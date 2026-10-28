Kamalia wzbudziła oburzenie w sieci, tańcząc na samochodzie pancernym pod Sambuką

Ukraińska piosenkarka Kamalia znalazła się w ogniu krytyki po opublikowaniu filmu, na którym wraz z wykonawcą VLADIAS tańczy na samochodzie pancernym do swojej piosenki „Sambuka”. Artyści pozowali na sprzęcie wojskowym w mundurach i butach wojskowych, jednak pomysł ten wywołał oburzenie części użytkowników mediów społecznościowych.

W kontekście wojny i strat wśród ukraińskich obrońców niektórzy widzowie odebrali ten filmik jako niewłaściwe wykorzystanie tematyki wojskowej.

Piosenkarka opublikowała film na Instagramie. W poście Kamalia podziękowała ukraińskim obrońcom za męstwo i siłę, zwracając się bezpośrednio do drugiego batalionu zmechanizowanego „Biesowa tuzin” 12. oddzielnej ciężkiej brygady zmechanizowanej.

„Moi kochani »Bisiki«! Dziękuję wam za męstwo, siłę i każdy dzień walki o Ukrainę! Jestem z was dumna, kocham was i wierzę w nasze zwycięstwo! Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy! Chwała naszym bohaterom!” – napisała artystka.

Pomimo słów wsparcia dla żołnierzy film wywołał negatywną reakcję części odbiorców. Użytkownicy zakwestionowali stosowność tańca na samochodzie pancernym i wezwali piosenkarkę do usunięcia nagrania ze strony.

Piosenka „Sambuka” opowiada o nieudanej miłości. Jednocześnie niektóre wersy utworu w kontekście filmu z techniką wojskową nabrały dla widzów tragicznego wydźwięku.

W szczególności w piosence pojawiają się słowa: „Twoje ręce już mnie nie dotkną, niestety” oraz „Nie martw się, nie gonić, nie żyj, jeśli nie żyjesz”.

Właśnie połączenie tych wersów z tańcami na samochodzie pancernym stało się jedną z przyczyn krytyki. Część użytkowników uważa, że taki format filmu jest nie na miejscu w kontekście wojny i śmierci ukraińskich żołnierzy.

W komentarzach pod publikacją ludzie nie ukrywali oburzenia. Niektórzy z nich przyznali, że film wywołał u nich silną niechęć, inni wprost wzywali Kamalię do jego usunięcia.

W szczególności użytkownicy napisali:

„Nigdy nie piszę komentarzy pod takimi postami, ale tutaj poczułam silny dyskomfort… pójdę umyć oczy”.

„Czy wy oszaleliście?”

„Ta piosenka porusza do głębi. A ta ohydna scena i wymioty – to jakby kpina ze zmarłych. Lepiej ją usuń i nigdy więcej jej nie śpiewaj”.

„Na czym tańczysz, Kamalio?”

„Jaki kretyn dostarcza im sprzęt do kręcenia tego gówna?”

„Moim zdaniem lepiej to usunąć”.

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