Украинская певица Камалия подверглась волне критики после публикации видео, на котором она вместе с исполнителем VLADIAS танцует на бронеавтомобиле под свою песню «Самбука». Артисты позировали на военной технике в форме и берцах, однако эта идея вызвала возмущение части пользователей соцсетей.

На фоне войны и потерь украинских защитников некоторые зрители восприняли ролик как неуместное использование военной тематики.

Видео певица опубликовала в Instagram. В посте Камалия поблагодарила украинских защитников за мужество и силу, обратившись непосредственно ко второму механизированному батальону «Бесова дюжина» 12-й отдельной тяжёлой механизированной бригады.

«Мои дорогие «Бисики»! Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу Победу! Слава ВСУ! Слава нашим Героям!» — написала артистка.

Несмотря на слова поддержки военных, видео вызвало негативную реакцию у части аудитории. Пользователи усомнились в уместности танцев на бронеавтомобиле и призвали певицу удалить ролик со страницы.

Песня «Самбука» рассказывает о несчастной любви. В то же время некоторые строки композиции в контексте видео с военной техникой приобрели для зрителей трагическое звучание.

В частности, в песне есть слова: «Больше твои руки не коснутся, к сожалению» и «Не грусти, не гони, не живи, если ты не жив».

Именно сочетание этих строк с танцами на бронеавтомобиле стало одной из причин критики. Часть пользователей считает, что такой формат видео неуместен в свете войны и гибели украинских военных.

В комментариях под публикацией люди не скрывали возмущения. Некоторые из них признались, что видео вызвало у них сильное неприятие, другие прямо призывали Камалию удалить его.

В частности, пользователи написали:

«Я никогда не пишу комментарии под такими постами, но здесь я почувствовала сильный дискомфорт... пойду помою глаза».

«Вы что, с ума сошли?»

«Песня пронзает душу. А эта мерзость и рвота — словно издевательство над погибшими. Лучше удалите её и никогда не пойте её».

«На чём ты танцуешь, Камалия?»

«Какой придурок предоставляет им оборудование для съемок этого дерьма?»

«По-моему, лучше удалите».

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