卡玛莉亚在桑布卡附近于装甲车上跳舞，引发网友愤怒

乌克兰女歌手卡玛利亚因发布一段视频而遭到舆论抨击，视频中她与歌手VLADIAS一同在装甲车上随着自己的歌曲《桑布卡》起舞。 两位艺人身着军装、脚穿军靴，在军用车辆上摆出各种姿势，但这一创意却引发了部分社交媒体用户的愤慨。

在战争肆虐、乌克兰捍卫者不断牺牲的背景下，部分观众认为该视频对军事题材的运用不合时宜。

该视频由这位女歌手发布在Instagram上。在帖文中，卡玛利亚向乌克兰捍卫者们的勇气和力量表示感谢，并特别向第12独立重型机械化旅下属的“恶魔十二人组”第二机械化营致意。

“我亲爱的‘比西基’们！感谢你们的勇气、力量以及为乌克兰而战的每一天！我为你们感到骄傲，爱你们，并坚信我们的胜利！乌克兰武装部队万岁！我们的英雄万岁！”这位艺人写道。

尽管表达了对军人的支持，但这段视频在部分观众中引发了负面反应。网友们质疑在装甲车上跳舞是否恰当，并呼吁这位歌手将视频从页面上删除。

歌曲《桑布卡》讲述了一段无果的爱情。与此同时，在涉及军用装备的视频背景下，歌词中的某些段落让观众听出了悲剧色彩。

特别是，歌词中写道：“你的双手再也不会触碰我了，真遗憾”以及“别忧伤，别驱赶，若你已不再活着，就别再活着”。

正是这些歌词与在装甲车上跳舞的画面相结合，成为了招致批评的原因之一。部分网友认为，鉴于当前的战争局势以及乌克兰军人的牺牲，这种视频形式并不合适。

在该帖子的评论区，人们毫不掩饰自己的愤慨。其中一些人坦言对这段视频感到强烈反感，另一些人则直接呼吁卡玛莉亚将其删除。

具体来说，网友们写道：

“我从来不在这类帖子下评论，但这次我真的被这强烈的尴尬感击中了……我去洗洗眼睛。”

“你们是不是疯了？”

“这首歌直击灵魂。但这恶心的画面和呕吐声——简直是在嘲弄逝者。还是把它删掉，永远别再唱这首歌了。”

“卡玛莉娅，你这是在什么上面跳舞啊？”

“到底是哪个白痴给他们提供了拍摄这堆垃圾的设备？”

“依我看，还是删掉吧。”

此前，乌克兰歌手卡玛莉娅曾透露过自己衣橱里衣服的价格，并列出了最贵和最便宜的两件单品。

卡玛莉娅谈到了离婚后与穆罕默德·扎胡尔之间的争执。

乌克兰歌手卡马莉娅展示了俄罗斯对基辅某商务中心袭击造成的后果，该中心由她和前夫穆罕默德·扎胡尔共同拥有。该建筑在7月6日俄罗斯的袭击中遭到损毁。

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