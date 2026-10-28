72岁的安德烈·马卡雷维奇第五次当上了父亲

俄罗斯乐队“时间机器”的主唱安德烈·马卡雷维奇宣布家中添了新成员。他的妻子埃伊纳特·克莱因生下了一名女儿，这是这位音乐家的第五个孩子。 这位艺术家分享了些温馨的家庭生活照片，但目前尚未透露新生儿的名字。

在公开的照片中，可以看到埃伊纳特·克莱因温柔地拥抱着婴儿。在妈妈和小妹妹旁边，是他们四岁的儿子埃坦，他正好奇地打量着新生儿。

“大概就是这样吧，”这位音乐家在照片下简短地写道。

对于72岁的安德烈·马卡雷维奇来说，这是他的第五个孩子。不过，夫妇俩目前尚未公布女儿的名字。

这位音乐家有来自不同关系的子女。

52岁的非婚生女儿达娜，马卡雷维奇是在她20岁那年才得知她的存在的。

39岁的儿子 伊万 ，是艺术家与阿廖娜·戈卢布金娜婚姻期间所生。

安娜 ，26岁的女儿，是马卡雷维奇与记者安娜·里兹德维亚娜结合时所生。

埃坦，现任妻子埃纳特·克莱因所生的4岁儿子。

刚出生的女儿，其名字目前尚未由父母公开。

埃伊纳特·克莱因是安德烈·马卡雷维奇的第四任妻子。两人在一起已有近七年。在恋情初期，这对夫妇曾因年龄差距而受到批评：这位音乐家比妻子年长30岁。

艾纳特来自基辅，但目前居住在以色列。这对未婚夫妇是在前往埃塞俄比亚的旅途中相识的，并在以色列举行了婚礼。

直到不久前，埃纳特的父母还住在乌克兰。在一枚炮弹击中邻居的房子后，他们被迫离开了家乡。在犹太和以色列救援队及相关组织的帮助下，他们成功抵达了以色列。

在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，安德烈·马卡雷维奇从俄罗斯前往以色列，目前与妻子和孩子们一起生活在那里。

这位音乐家早在2014年就曾公开反对吞并克里米亚，而在2022年全面战争爆发后，他又公开声援乌克兰人民。他对克里姆林宫政策的立场曾多次引发公众关注。

如今，这位艺术家的家庭迎来了新的喜事——女儿的诞生，这是安德烈·马卡雷维奇的第五个孩子。

马卡雷维奇在自己的Facebook主页上发布了一组照片，宣布了这一喜讯。

值得一提的是，乌克兰歌手、前“VIA Gra”乐队成员阿纳斯塔西娅·科热夫尼科娃首次当上了妈妈。她与丈夫——商人基里尔·斯尼特科夫——迎来了一个女儿，取名薇薇安。 这位艺人已在自己的Instagram上分享了女儿的首批照片。

因电视剧《捉拿卡伊达什》而闻名的乌克兰女演员克里斯蒂娜·科尔钦斯卡也迎来了她的第一个孩子。 这位30岁的女演员早在8月7日就生下了一个女儿，但直到十天后才公开这一消息，并晒出了与新生女儿的首次合影。

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