72-летний Андрей Макаревич в пятый раз стал отцом

Лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил о пополнении в семье. Его жена Эйнат Кляйн родила дочь, которая стала пятым ребенком музыканта. Артист поделился трогательными фотографиями из семейной жизни, однако пока не раскрывает имени новорожденной.

На опубликованных фотографиях видно, как Эйнат Кляйн нежно обнимает младенца. Рядом с мамой и сестренкой — их четырехлетний сын Эйтан, который с интересом рассматривает новорожденную.

«Вот примерно так», — кратко подписал снимки музыкант.

Для 72-летнего Андрея Макаревича это уже пятый ребёнок. При этом имя дочери супруги пока не сообщали.

У музыканта есть дети от разных отношений.

Дана , 52-летняя внебрачная дочь, о существовании которой Макаревич узнал, когда ей исполнилось 20 лет.

Иван , 39-летний сын, родился в браке артиста с Аллой Голубкиной.

Анна , 26-летняя дочь, появилась на свет в браке Макаревича с журналисткой Анной Рождественской.

Эйтан , четырехлетний сын от нынешней супруги Эйнат Кляйн.

Новорожденная дочь, имя которой родители пока не разглашают.

Эйнат Кляйн — четвёртая жена Андрея Макаревича. Супруги вместе около семи лет. В начале их отношений пара сталкивалась с критикой из-за разницы в возрасте: музыкант старше жены на 30 лет.

Эйнат родом из Киева, однако сейчас живет в Израиле. Будущие супруги познакомились во время путешествия в Эфиопию, а свадьбу сыграли в Израиле.

До недавнего времени родители Эйнат жили в Украине. После того как снаряд попал в соседний дом, они были вынуждены покинуть родной город. С помощью еврейских и израильских спасательных миссий и организаций им удалось добраться до Израиля.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Макаревич уехал из РФ в Израиль, где сейчас живёт вместе с женой и детьми.

Музыкант выступил против аннексии Крыма ещё в 2014 году, а после начала полномасштабной войны в 2022 году поддержал украинцев. Его позиция в отношении политики Кремля неоднократно становилась предметом общественного внимания.

Сейчас в семье артиста наступил новый радостный этап — рождение дочери, которая стала пятым ребенком Андрея Макаревича.

О радостном событии Макаревич сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав серию фотографий.

Напомним, украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой. У неё и её мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочь, которую назвали Вивьен. Артистка уже поделилась первыми фотографиями девочки в своем Instagram.

Украинская актриса Кристина Корчинская, известная по сериалу «Поймать Кайдаша», родила первенца. 30-летняя актриса стала мамой девочки ещё 7 августа, но рассказала об этом только через десять дней, показав первые фото с новорождённой дочерью.

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