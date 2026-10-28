72-річний Андрій Макаревич уп’яте став батьком

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Лідер російського гурту «Машина времени» Андрій Макаревич повідомив про поповнення в родині. Його дружина Ейнат Кляйн народила доньку, яка стала п’ятою дитиною музиканта. Артист поділився зворушливими фотографіями з родинного життя, однак поки що не розкриває імені новонародженої.

На оприлюднених фотографіях видно, як Ейнат Кляйн ніжно обіймає немовля. Поруч із мамою та сестричкою — їхній чотирирічний син Ейтан, який із цікавістю розглядає новонароджену.

«Ось якось так», — коротко підписав знімки музикант.

Для 72-річного Андрія Макаревича це вже п’ята дитина. Водночас ім’я доньки подружжя поки не повідомляло.

У музиканта є діти від різних стосунків.

Дана , 52-річна позашлюбна донька, про існування якої Макаревич дізнався, коли їй виповнилося 20 років.

Іван , 39-річний син, народився у шлюбі артиста з Аллою Голубкіною.

Анна , 26-річна донька, з’явилася на світ у союзі Макаревича з журналісткою Анною Різдвяною.

Ейтан , чотирирічний син від нинішньої дружини Ейнат Кляйн.

Новонароджена донька, ім’я якої батьки поки не розголошують.

Ейнат Кляйн — четверта дружина Андрія Макаревича. Подружжя разом близько семи років. На початку їхніх стосунків пара стикалася з критикою через різницю у віці: музикант старший за дружину на 30 років.

Ейнат родом із Києва, однак нині живе в Ізраїлі. Майбутнє подружжя познайомилося під час подорожі до Ефіопії, а весілля зіграло в Ізраїлі.

Донедавна батьки Ейнат мешкали в Україні. Після того, як снаряд влучив у сусідній будинок, вони були змушені залишити рідне місто. За допомогою єврейських та ізраїльських рятувальних місій і організацій їм вдалося дістатися Ізраїлю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Макаревич виїхав із РФ до Ізраїлю, де нині живе разом із дружиною та дітьми.

Музикант виступив проти анексії Криму ще у 2014 році, а після початку повномасштабної війни у 2022 році підтримав українців. Його позиція щодо політики Кремля неодноразово ставала предметом публічної уваги.

Нині в родині артиста новий радісний етап — народження доньки, яка стала п’ятою дитиною Андрія Макаревича.

Про радісну подію Макаревич повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши серію світлин.

Нагадаємо, українська співачка та колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою. У неї та її чоловіка, бізнесмена Кирила Сніткова, народилася донька, яку назвали Вів’єн. Артистка вже поділилася першими фотографіями дівчинки у своєму Instagram.

Українська акторка Христина Корчинська, відома за серіалом «Спіймати Кайдаша», народила первістка. 30-річна артистка стала мамою дівчинки ще 7 серпня, але розповіла про це лише через десять днів, показавши перші фото з новонародженою донькою.

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