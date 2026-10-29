Шевченко з дружиною привітали сина з 22-річчям

0:00 / 0:00

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік публічно привітали старшого сина Джордана з днем народження. 29 жовтня йому виповнилося 22 роки.

Подружжя опублікувало тепле звернення до сина в соцмережах, зізнавшись йому в любові.

Наразі Джордан навчається у Єльському університеті в США. Раніше він розповідав, що пишається своїм українським корінням і згадує час, проведений в Україні наприкінці спортивної кар’єри батька.

Джерело: Instagram Андрія Шевченка

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав Гаррі Кейна з перемогою в номінації «Золотий м’яч — 2026» і розповів про свою роль на церемонії нагородження.

Андрій Шевченко став третім українським футболістом в історії, який отримав «Золотий м’яч». Престижну індивідуальну нагороду він здобув понад 20 років тому, виступаючи за італійський «Мілан».

19-річний Крістіан Шевченко, син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, підписав контракт з англійським клубом «Шолінг».

Читай нас у