Скільки Золотих м’ячів здобув Андрій Шевченко

Андрій Шевченко став третім українським футболістом в історії, який отримав «Золотий м’яч». Престижну індивідуальну нагороду він здобув понад 20 років тому, виступаючи за італійський «Мілан».

Від моменту проголошення незалежності України Шевченко залишається єдиним українським футболістом, якому вдалося виграти «Золотий м’яч». Нагороду йому вручили у 2004 році.

Коли і як Андрій Шевченко виграв "Золотий м'яч"

Перемога 22 роки тому стала для Шевченка єдиною у кар'єрі. Сезон 2003/04 став для тоді 27-річного Шевченка п’ятим у складі Мілана.

У тій кампанії із "россо-нері" українцю вдалось здобути Скудетто та виграти бомбардирські перегони в чемпіонаті Італії. Успіхи у Серії А допомогли Шевченку цього разу таки виграти нагороду залишивши позаду переможця Ліги чемпіонів у Порту Деку та зірку Барселони Роналдіньо.

Топ-10 голосування за Золотий м'яч-2004:

Андрій Шевченко (Мілан) – 175

Деку (Порту/Барселона) – 139

Роналдіньо (Барселона) – 133

Тьєррі Анрі (Арсенал) – 80

Теодорос Загоракіс (АЕК/Болонья) – 44

Адріано (Парма/Інтер) – 27

Павел Недвед (Ювентус) – 23

Вейн Руні (Евертон) – 22

Рікардо Карвальо (Порту/Челсі) – 18

Рууд ван Ністелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Зазначимо, що українець шість разів потрапляв до шортлиста претендентів на "Золотий м'яч". Окрім перемоги у 2004-му він посідав треті місця у 1999-му та 2000 році.



Хто з українців вигравав "Золотий м'яч"



Окрім Шевченка ця нагорода діставалась двом легендам Динамо: Олегу Блохіну (1975) та Ігорю Беланову (1986).

У 2026-му українців серед претендентів немає. Минулим нашим представником у списку найкращих був Артем Довбик, який у 2024-му посів 30-місце у голосуванні.



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