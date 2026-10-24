安德烈·舍甫琴科共获得过多少座金球奖？

安德烈·舍甫琴科成为历史上第三位获得“金球奖”的乌克兰足球运动员。20多年前，他效力于意大利AC米兰队时赢得了这一极具声望的个人奖项。

自乌克兰宣布独立以来，舍甫琴科至今仍是唯一一位成功斩获“金球奖”的乌克兰足球运动员。该奖项于2004年授予了他。

安德烈·舍甫琴科何时以及如何赢得“金球奖”

22年前的这一胜利，是舍甫琴科职业生涯中的唯一一次。2003/04赛季是当时27岁的舍甫琴科效力米兰的第五个赛季。

在那赛季，这位乌克兰球员随“红黑军团”成功夺得意甲冠军，并荣膺意甲联赛最佳射手。 在意甲联赛中的出色表现帮助舍甫琴科最终摘得该奖项，将欧冠冠军得主波尔图的德库以及巴塞罗那球星罗纳尔迪尼奥甩在身后。

2004年金球奖投票前十名：

安德烈·舍甫琴科（AC米兰）——175

德库（波尔图/巴塞罗那）——139

罗纳尔迪尼奥（巴塞罗那）——133

蒂埃里·亨利（阿森纳）——80

西奥多罗斯·扎戈拉基斯（AEK/博洛尼亚）——44

阿德里亚诺（帕尔马/国际米兰）——27

帕维尔·内德维德（尤文图斯）——23

韦恩·鲁尼（埃弗顿）——22

里卡多·卡瓦略（波尔图/切尔西）——18

鲁德·范尼斯特鲁伊（曼联）——18

值得一提的是，这位乌克兰球员曾六次入围“金球奖”候选名单。除了在2004年夺冠外，他还曾在1999年和2000年获得第三名。



哪些乌克兰球员曾获得“金球奖”



除舍甫琴科外，还有两位迪纳摩传奇球星曾获此殊荣：奥列格·布洛欣（1975年）和伊戈尔·贝拉诺夫（1986年）。

2026年的候选人名单中没有乌克兰球员。我们上一位入选最佳球员名单的代表是阿尔捷姆·多夫比克，他在2024年的投票中排名第30位。



安德烈·舍甫琴科在50岁生日之际录制了一段关于家庭的感人视频寄语。



安德烈·舍甫琴科在结婚纪念日当天晒出了与妻子的新合影。

传奇球星安德烈·舍甫琴科对普京发表了极具说服力的评论。

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