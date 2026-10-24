在波兰琴斯托霍瓦，DevelopRes热舒夫女排在AL-KO波兰超级杯比赛中以3:0击败PGE Budowlani Łódź。DMD Arena的比赛中，热舒夫队以25:19、29:27、25:18获胜。

据Interia Sport报道，这场比赛是DevelopRes对其春季在女子TAURON Liga决赛中负于PGE Budowlani的复仇。赛前，热舒夫队自赛季开始以来赢得了全部比赛并位居积分榜首位，而卫冕波兰冠军已在罗兹德比中不敌ŁKS Commercecon。

首局换人

在玛丽特·雅斯珀拦网得分后，DevelopRes以7:4领先，随后将优势扩大至13:6。首局中，热舒夫队主教练耶莱娜·布拉戈耶维奇在克罗地亚攻击手米卡·格尔巴维察八次进攻未果后将其换下。美国球员泰勒·米姆斯登场，DevelopRes以25:19赢下该局。

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第二局中，PGE Budowlani在萨莎·普拉宁谢克拦网得分后以6:4领先，但DevelopRes以连续四次赢得回合回应。热舒夫队有六次机会结束该局，但最终以29:27取胜。

俱乐部第四座奖杯

第三局中，乌莉亚娜·科塔尔发球直接得分后，DevelopRes拉开了与对手的差距，球队领先达到五分。自由人祖赞娜·苏斯卡在防守中发挥了重要作用。该局以25:18结束。

这是热舒夫俱乐部赢得的第四座超级杯。DevelopRes在此类奖杯数量上追平了Lotto Chemik Police，据Interia Sport报道，该队至今未曾输掉波兰超级杯比赛。

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