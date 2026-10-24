在波兰克拉科夫，维斯瓦在波兰足球超级联赛第12轮比赛中以2比1击败来自琴斯托霍瓦的拉库夫。卡茨佩尔·杜达在第100分钟通过一次任意球配合后第一时间射门，打入制胜球。据Interia Sport报道，这是这支克拉科夫球队连续第六场主场胜利。

点球被取消，埃尔特哈尔勒破门

比赛开始阶段，裁判托马什·克维亚特科夫斯基在博格丹·拉科维坦手球后判给主队点球。裁判在场边监视器上通过VAR回看该事件后，取消了自己的判罚。

下半场，达里约·格鲁伊契奇在中场断球，朱利安·莱利韦尔德传球找到尤利乌斯·埃尔特哈尔勒，这名奥地利球员攻破了门将卡茨佩尔·特雷洛夫斯基的球门。这是埃尔特哈尔勒在波兰足球超级联赛中的首粒进球。

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拉库夫进球经VAR后被取消

第72分钟，拉明·迪亚比-法迪加在角球后将球送入维斯瓦球门，但该事件经VAR核查约四分钟后，进球被取消。比赛接近尾声时，迪亚比-法迪加赢得点球并亲自主罚命中，将比分扳平。

不过，维斯瓦凭借杜达在补时阶段的射门取得胜利。此役过后，这家克拉科夫俱乐部位居积分榜第五，而拉库夫仍然排名垫底。

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