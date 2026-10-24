Вісла обіграла Ракув 2:1 голом Дуди на 100-й хвилині — Interia Sport

У Кракові, Польща, «Вісла» перемогла «Ракув» із Ченстохови з рахунком 2:1 у матчі 12-го туру польської Екстракляси. Вирішальний м’яч на 100-й хвилині забив Кацпер Дуда, який пробив в один дотик після розіграшу штрафного. Як повідомляє Interia Sport, це була шоста поспіль домашня перемога краківської команди.

Скасований пенальті та гол Ерлтхалера

На початку гри арбітр Томаш Квятковський призначив пенальті на користь господарів після гри рукою Богдана Раковітана. Після перегляду епізоду на моніторі за участі VAR суддя скасував своє рішення.

У другому таймі Дарійо Груйчич відібрав м’яч у центрі поля, Джуліан Леліевелд знайшов передачею Юліуса Ерлтхалера, а австрієць переграв голкіпера Кацпера Треловського. Для Ерлтхалера це був перший гол в Екстраклясі.

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Гол Ракува скасували після VAR

На 72-й хвилині Ламін Діабі-Фадіга після кутового відправив м’яч у ворота «Вісли», проте епізод близько чотирьох хвилин перевіряли за допомогою VAR, після чого взяття воріт скасували. Наприкінці зустрічі Діабі-Фадіга заробив пенальті та сам реалізував його, зрівнявши рахунок.

Втім «Вісла» здобула перемогу в компенсований час завдяки удару Дуди. Після цього результату краківський клуб посідає п’яте місце в турнірній таблиці, тоді як «Ракув» залишається останнім.

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