Wisła pokonała Raków 2:1 po golu Dudy w 100. minucie — Interia Sport
W Krakowie, w Polsce, Wisła pokonała Raków z Częstochowy 2:1 w meczu 12. kolejki polskiej Ekstraklasy. Decydującą bramkę w 100. minucie zdobył Kacper Duda, który uderzył z pierwszej piłki po rozegraniu rzutu wolnego. Jak informuje Interia Sport, było to szóste z rzędu domowe zwycięstwo krakowskiej drużyny.
Odwołany rzut karny i gol Ertlthalera
Na początku meczu sędzia Tomasz Kwiatkowski podyktował rzut karny dla gospodarzy po zagraniu ręką Bogdana Rakovitana. Po obejrzeniu sytuacji na monitorze z wykorzystaniem VAR arbiter zmienił swoją decyzję.
W drugiej połowie Darijo Grujčić odebrał piłkę w środku pola, Julian Lelieveld znalazł podaniem Juliusa Ertlthalera, a Austriak pokonał bramkarza Kacpra Trelowskiego. Dla Ertlthalera był to pierwszy gol w Ekstraklasie.
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Gol Rakowa anulowany po VAR
W 72. minucie Lamine Diaby-Fadiga po rzucie rożnym posłał piłkę do bramki Wisły, jednak sytuację sprawdzano w VAR przez około cztery minuty, po czym bramka została anulowana. Pod koniec spotkania Diaby-Fadiga wywalczył rzut karny i sam go wykorzystał, wyrównując wynik.
Wisła odniosła jednak zwycięstwo w doliczonym czasie gry dzięki uderzeniu Dudy. Po tym wyniku krakowski klub zajmuje piąte miejsce w tabeli, podczas gdy Raków pozostaje na ostatniej pozycji.