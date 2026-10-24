Golden State Valkyries pokonały Atlanta Dream 67:62 w czwartym meczu finałów WNBA i wyrównały stan rywalizacji do czterech zwycięstw na 2:2. Najwięcej punktów dla Golden State zdobyła Gabby Williams — 17, jak podaje The Guardian.

Obrona przeciwko Reese

Valkyries zatrzymały jedną z liderek Dream, Angel Reese, która zakończyła mecz z ośmioma punktami. Koszykarka trafiła tylko dwa z 12 rzutów, w tym kilkakrotnie spudłowała spod kosza w czwartej kwarcie.

W dwóch poprzednich zwycięskich meczach Atlanty Reese zdobywała średnio 25,5 punktu i notowała 14 zbiórek. W każdym z pierwszych trzech spotkań serii finałowej zanotowała double-double.

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Końcówka meczu

Po przerwie Atlanta przegrywała 16 punktami, jednak w połowie czwartej kwarty zmniejszyła stratę do 55:61. W obecności ponad 17 tysięcy widzów Veronica Burton odpowiedziała rzutem za trzy punkty dla Golden State.

Dream zdobyły siedem z kolejnych dziewięciu punktów. Rhyne Howard zaliczyła akcję za trzy punkty na 28 sekund przed końcową syreną i zbliżyła swoją drużynę na 62:66. Na sekundę przed końcem Burton trafiła pierwszy z dwóch rzutów wolnych, a Atlanta nie wykorzystała kolejnej akcji. Howard była najskuteczniejszą zawodniczką Dream z 19 punktami.

Piąty mecz serii odbędzie się w poniedziałek w Kalifornii.

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