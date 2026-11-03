Trenerka kobiecej reprezentacji Polski Nina Patalon oświadczyła, że jej zespół zagra z Białorusią w Lidze Narodów 2027. W wyniku losowania reprezentacja Polski, występująca w dywizji B, trafiła do grupy z Finlandią, Irlandią Północną i Białorusią.

Oświadczenie Niny Patalon

Jak informuje Interia Sport, Patalon w komentarzu dla platformy „Łączy nas Piłka” potwierdziła, że polska drużyna wyjdzie na mecz z Białorusinkami. Jak zaznaczyła, zespół uwzględnia potrzebę zachowania sportowego charakteru rywalizacji w grupie.

Trenerka nazwała również Finlandię równorzędnym rywalem, a Irlandię Północną — zespołem, który stale się rozwija.

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Wcześniejsza wypowiedź Kuleszy

Wypowiedź Patalon różni się od wcześniej przedstawionego stanowiska prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy w sprawie młodzieżowej reprezentacji U-15. Podczas turnieju FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 w Azerbejdżanie oświadczył on, że polska drużyna nie wyjdzie na boisko w przypadku spotkania z Rosją, państwem-agresorem, lub Białorusią. Ostatecznie polscy piłkarze nie zagrali z żadną z tych reprezentacji w play-offach.

Białoruskie zespoły rozgrywają międzynarodowe mecze domowe na neutralnym terenie; ostatnio kobieca reprezentacja Białorusi grała w Gruzji. Główna faza kobiecej Ligi Narodów ma rozpocząć się w lutym 2027 roku. Wcześniej reprezentacja Polski rozegra dwa mecze z Irlandią w finale play-offów o awans na mistrzostwa świata w Brazylii — 1 i 5 grudnia.

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