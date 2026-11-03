Тренер женской сборной Польши Нина Паталон заявила, что ее команда сыграет против Беларуси в Лиге наций 2027 года. По итогам жеребьевки польская сборная, выступающая в дивизионе B, попала в группу с Финляндией, Северной Ирландией и Беларусью.

Заявление Нины Паталон

Как сообщает Interia Sport, Паталон в комментарии платформе «Łączy nas Piłka» подтвердила, что польская команда выйдет на матч с белорусками. По ее словам, команда учитывает необходимость сохранить спортивный характер борьбы в группе.

Тренер также назвала Финляндию равным соперником, а Северную Ирландию — командой, которая постоянно прогрессирует.

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Предыдущее заявление Кулеши

Заявление Паталон отличается от ранее озвученной позиции президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши относительно юношеской сборной U-15. Во время турнира FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 в Азербайджане он заявлял, что польская команда не выйдет на поле в случае встречи с Россией, государством-агрессором, или Беларусью. В итоге польские футболисты не сыграли ни с одной из этих сборных в плей-офф.

Белорусские команды проводят международные домашние матчи на нейтральном поле; в последнее время женская сборная Беларуси играла в Грузии. Основной этап женской Лиги наций должен начаться в феврале 2027 года. До этого польская сборная проведет два матча с Ирландией в финале плей-офф за выход на чемпионат мира в Бразилии — 1 и 5 декабря.

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