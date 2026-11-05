Регбийные союзы Six Nations и SANZAAR договорились впервые совместно продавать все медийные и коммерческие права в рамках новой модели распределения доходов. Как сообщает The Guardian, соглашение будет охватывать международные соревнования по регби за пределами Кубка мира.

Совместное распределение доходов

Согласно новой схеме страны Южного полушария будут получать долю прибыли от Кубка шести наций и туров British & Irish Lions. В то же время европейские страны получат долю доходов от трансляций и спонсорских контрактов Регбийного чемпионата и серии Rugby’s Greatest Rivalry между Новой Зеландией и Южной Африкой.

Продажей прав будет заниматься новое агентство по управлению правами. Его создаст совет из 10 человек, сформированный для управления Nations Championship, который возобновляется в эти выходные. Коммерческие и медийные права на этот турнир уже продаются коллективно, а доходы распределяются между 10 основателями: шестью участниками Six Nations, Новой Зеландией, Южной Африкой, Австралией и Аргентиной. Фиджи и Япония получают значительно меньшие выплаты за участие.

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Изменения начнутся с 2028 года

Ожидается, что новые правила повлияют на спонсорские и коммерческие соглашения с 2028 года — года проведения второго Nations Championship. На продажу телевизионных прав они повлияют с 2030 года, поскольку действующие права Six Nations и SANZAAR закреплены до 2029 года.

В следующем цикле продажи прав вещателям будут предложены пакеты, которые могут включать Кубок шести наций, Регбийный чемпионат и Nations Championship. В то же время будут доступны и отдельные специально сформированные пакеты, чтобы усилить конкуренцию среди покупателей.

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