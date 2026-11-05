Умер австралийский чемпион мира Формулы-1 1980 года Алан Джонс. Ему было 80 лет, сообщает The Guardian. В понедельник Джонс отметил 80-летие.

Титул с Williams

Джонс стал вторым австралийцем после сэра Джека Брэбема, завоевавшим титул чемпиона мира Формулы-1. Он выиграл чемпионат 1980 года в составе Williams, обеспечив себе титул за одну гонку до окончания сезона.

В том году Джонс победил на Гран-при Аргентины, Великобритании, Франции, Канады и США, а также еще четыре раза финишировал на подиуме. Он по-прежнему остается последним австралийцем, ставшим чемпионом мира Формулы-1.

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Карьера в Формуле-1

Джонс родился в Мельбурне и в 1970 году переехал в Европу, чтобы продолжить карьеру в автоспорте. В 1973 году он присоединился к команде Формулы-3 GRD, а дебютировал в Формуле-1 в 1975 году за Hesketh.

Первую победу в Формуле-1 он одержал на Гран-при Австрии 1977 года, выступая за Shadow. В 1978 году Джонс перешел в Williams. За 10 сезонов в Формуле-1 он выиграл 12 Гран-при, а завершил карьеру в 1986 году.

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