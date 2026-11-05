Тренер сборной Швеции Грэм Поттер назвал состав команды на ноябрьские матчи Лиги наций. В состав вернулись полузащитники Деян Кулусевски из «Тоттенхэма» и Энтони Эланга из «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Interia Sport.

Комментируя возвращение Кулусевски на сайте Шведской футбольной ассоциации, Поттер заявил, что команда очень рада его возвращению, а сам футболист важен для сборной как на поле, так и за его пределами.

Нападающие и полузащитники

В линию атаки Швеции также вошли Виктор Йокерес из «Арсенала», Александер Исак из «Ливерпуля» и Александер Бернхардссон из «Вольфсбурга». Среди полузащитников вызов получили Ясин Аяри из «Брайтона», Йеспер Карлстрем из «Удинезе», Уго Ларссон из «Фулхэма», Себастьян Нанаси из «Страсбура», Алиу Нье из «Фиорентины», Бесфорт Зенели из «Роял Юнион Сент-Жилуаз» и Беньямин Нюгрен из «Селтика».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В список также попал полузащитник «Леха» Патрик Вальмарк. Вратарскую линию составили Виктор Юханссон из «Сток Сити», Ноэль Тернквист из «Монцы» и Якоб Виделль Зеттерстрём из «Дерби Каунти».

Оборона и матч с Польшей

Среди защитников Поттер вызвал Генезиса Антви из «Страсбура», Феликса Беймо из «Копенгагена», Яльмара Экдаля, Габриэля Гудмундссона из «Лидс Юнайтед», Густава Лагербильке из «Браги», Виктора Линделёфа из «Астон Виллы», Эрика Смита из «Санкт-Паули», Эллиота Страуда из «Халл Сити» и Даниэля Свенссона из дортмундской «Боруссии».

Сборная Швеции в настоящее время не потерпела поражений в группе 4 Лиги наций и может гарантировать победу в ней уже в первом ноябрьском матче. 17 ноября шведская команда сыграет против Польши во Вроцлаве. Начало встречи запланировано на 20:45.

Читай нас в