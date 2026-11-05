Trener reprezentacji Szwecji Graham Potter ogłosił skład drużyny na listopadowe mecze Ligi Narodów. Do zespołu wrócili pomocnicy Dejan Kulusevski z Tottenhamu oraz Anthony Elanga z Newcastle United, informuje Interia Sport.

Komentując powrót Kulusevskiego na stronie Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej, Potter powiedział, że zespół bardzo cieszy się z jego powrotu, a sam piłkarz jest ważny dla reprezentacji zarówno na boisku, jak i poza nim.

Napastnicy i pomocnicy

W linii ataku Szwecji znaleźli się również Viktor Gyokeres z Arsenalu, Alexander Isak z Liverpoolu oraz Alexander Bernhardsson z Wolfsburga. Wśród powołanych pomocników są Yasin Ayari z Brighton, Jesper Karlstrom z Udinese, Hugo Larsson z Fulham, Sebastian Nanasi ze Strasbourga, Alieu Njie z Fiorentiny, Besfort Zeneli z Royale Union Saint-Gilloise i Benjamin Nygren z Celticu.

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Na liście znalazł się także pomocnik Lecha Patrik Walemark. Linię bramkarzy tworzą Viktor Johansson ze Stoke City, Noel Tornqvist z Monzy oraz Jacob Widell Zetterstrom z Derby County.

Obrona i mecz z Polską

Wśród obrońców Potter powołał Genesisa Antwie ze Strasbourga, Felixa Beijmo z Kopenhagi, Hjalmarra Ekdala, Gabriela Gudmundssona z Leeds United, Gustava Lagerbielkego z Bragi, Victora Lindelofa z Aston Villi, Erica Smitha z St. Pauli, Elliota Strouda z Hull City oraz Daniela Svenssona z Borussii Dortmund.

Reprezentacja Szwecji pozostaje obecnie niepokonana w grupie 4 Ligi Narodów i może zapewnić sobie zwycięstwo w niej już w pierwszym listopadowym meczu. 17 listopada szwedzka drużyna zagra z Polską we Wrocławiu. Początek spotkania zaplanowano na 20:45.

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