Довбик заменит в сборной травмированного нападающего Пономаренко

Нападающий «Ромы» Артем Довбик присоединится к национальной сборной вместо Матвея Пономаренко, получившего травму в матче против «Шахтера».

Главный тренер команды Андреа Мальдера довызвал форварда на матчи против Северной Ирландии и Грузии после того, как нападающий киевского «Динамо» покинул расположение сборной.

«Нападающий «Ромы» Артем Довбик присоединится к национальной сборной вместо Матвея Пономаренко, получившего травму в матче против «Шахтера»», — отмечает источник.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с составом команды на два ближайших матча Лиги наций. В основной список вошли 25 футболистов, ещё 9 игроков находятся в резервном списке.

Украинский вингер греческого АЕК Александр Зубков получил стрессовый перелом большеберцовой кости. Из-за травмы футболист не сможет помочь национальной команде в ноябрьских матчах Лиги наций. Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера уже внес изменения в заявку. Вместо Зубкова в команду вызвали полузащитника Николая Шапаренко и нападающего Владислава Ваната.

Читай нас в