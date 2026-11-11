Украинцы Канады устроили протест в Оттаве в связи с приездом Александра Овечкина

Члены Конгресса украинцев Канады провели акцию протеста у арены Canadian Tire Centre в Оттаве 10 ноября, выступив против приезда российского хоккеиста Александра Овечкина. Это был его первый матч в Канаде в этом сезоне, сообщает CBC.

Участники акции выразили возмущение тем, что Национальная хоккейная лига продолжает чествовать спортсмена, несмотря на его публичную поддержку российских властей. Член Конгресса украинцев Канады Майк Риндзак подчеркнул, что повседневная жизнь российского хоккеиста продолжается, в то время как война России против Украины продолжает уносить жизни и разрушать города.

«Это абсолютно неприемлемо. Это война. Разрушения и опустошение продолжаются прямо сейчас, а для них — всё как обычно. Я вижу огромную поддержку со стороны рядовых канадцев. Для меня это очень много значит», — заявил Риндзак.

Еще в октябре Конгресс украинцев Канады обратился к правительству с требованием запретить Овечкину въезд в страну. Президент организации Александра Хичий заявила, что НХЛ, по её мнению, игнорирует поддержку хоккеистом российских властей, однако это не освобождает канадское правительство от ответственности за соблюдение законодательства. Она также призвала внести Овечкина и других сторонников российской агрессии против Украины в санкционный список.

Поводом для критики стало, в частности, участие спортсмена в предвыборных видеороликах партии Владимира Путина «Единая Россия». В этих роликах также снимались министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд подозревает в причастности к незаконной депортации украинских детей.

Комментируя своё появление в агитационных материалах, Овечкин заявил, что поддерживает Россию и планирует жить там вместе с семьёй. В то же время хоккеист подчеркнул, что выступает за мир, имеет украинских друзей и не считает себя политиком, который может определять, кто прав в войне.

Напомним, Овечкин снялся в видео в поддержку «Единой России» перед выборами в РФ.

Ранее Латвия запретила въезд Овечкину и Кремлеву.

НХЛ запретила путинскому хоккеисту Овечкину давать интервью в России.

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