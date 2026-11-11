Видео: Пол Джордж показал средний палец болельщику во время матча НБА

Баскетболист «Бостон Селтикс» Пол Джордж показал средний палец одному из болельщиков во время матча регулярного чемпионата НБА против «Филадельфия Севенти Сиксерс». Инцидент произошел после точного трехочкового броска американца.

Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков и реализовав шесть трехочковых бросков.

После одного из попаданий, когда «Бостон» увеличил преимущество до 18 очков — 100:82, баскетболист показал средний палец болельщику на трибунах.

По окончании матча Джордж объяснил свое поведение провокацией со стороны болельщика. По словам спортсмена, тот посмотрел ему прямо в глаза, а затем бросил мяч на пол, как будто предлагая игроку самостоятельно подобрать его, вместо того чтобы передать.

«На мой взгляд, этот болельщик вел себя как придурок. Он посмотрел мне прямо в глаза и бросил мяч на пол, словно я собака, которая должна побежать за ним. Вместо того чтобы просто передать мне мяч, как поступил бы обычный болельщик, он повел себя именно так. Поэтому я в ответ показал ему средний палец», — пояснил Джордж.

Пол Джордж набрал 36 очков против своей бывшей команды, а затем показал средний палец болельщикам из Филадельфии https://t.co/UFffTldV3Z — Barstool Sports (@barstoolsports) 11 ноября 2026

Матч завершился победой «Бостон Селтикс» со счётом 123:101. Команда одержала девятую победу в последних десяти матчах.

Для Джорджа эта игра стала одним из самых результативных матчей в начале выступлений за новую команду.

Ранее баскетболист в течение двух сезонов защищал цвета именно «Филадельфии». Летом 2026 года он перешёл в «Бостон», поэтому матч против бывшей команды стал для него особенным противостоянием.

Об этом сообщает ESPN.

Напомним, в США «Сан-Антонио Спёрс» на выезде победили «Финикс Санз» со счётом 122:96, продлив победную серию до девяти матчей. Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, сделал 11 подборов и девять блок-шотов за 25 минут на площадке.

Польский баскетболист Джереми Сохан дебютировал за Texas Legends в NBA G League и набрал 24 очка в выездном матче против Mexico City Capitanes в Мехико, Мексика. Команда Сохана потерпела поражение со счётом 91:107.

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