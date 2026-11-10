Международные руководящие организации World Rugby и Регби Европы по-прежнему оставляют в силе ограничения в отношении российских спортсменов на международной арене.

«World Rugby в ответе на обращение Украинской ассоциации регби сообщила, что после рассмотрения решения Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года не выявлено существенных изменений в обстоятельствах, которые обосновывали бы пересмотр позиции относительно восстановления членства Регбийного союза России», — отметили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Президент «Регби Европы» Янхейн Питерсе также подтвердил руководителям национальных федераций, что решение о приостановлении членства РФ остается в силе.

Источник: пресс-служба НОК Украины.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет Международной федерации хоккея (IIHF) на участие российских команд в турнирах сезона 2026–2027 годов. Отстранение действовало с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину. В IIHF разочарованы решением суда, однако заявили, что будут его выполнять. В CAS пояснили, что федерация не предоставила достаточных доказательств своих опасений относительно безопасности участников соревнований.

Председатель коллегии Спортивного арбитражного суда Джулио Палермо, который возглавлял рассмотрение дела о возвращении российских хоккейных сборных к международным соревнованиям, в сентябре посещал Москву.

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