Сегодня, 25 ноября, в Лондоне стартует один из самых заметных шахматных турниров года — XTX Markets London Chess Classic 2026. Среди участников соревнования — украинский гроссмейстер и посол Leo Team Игорь Самуненков, который сможет проверить свои силы в противостоянии с ведущими шахматистами мира.

С кем будет соревноваться Игорь Самуненков

Украинец выступит в главном турнире London Chess Classic Masters — элитном соревновании с участием десяти гроссмейстеров.

Среди его соперников будут действующий победитель турнира Нодирбек Абдусатторов, многократный участник турниров претендентов на мировую шахматную корону Левон Аронян, индийский гроссмейстер Нихал Сарин, а также легендарный украинский шахматист Василий Иванчук.

Таким образом, Украину в главном турнире London Chess Classic 2026 будут представлять сразу два гроссмейстера разных поколений.

Формат и сроки проведения London Chess Classic 2026

Соревнования пройдут по круговой системе: каждый участник сыграет с каждым из соперников. Всего шахматистов ждут девять туров классической игры, которые продлятся с 25 ноября по 4 декабря.

Нынешний London Chess Classic станет 16-м в истории турнира. Помимо основного соревнования, в рамках шахматного фестиваля пройдут турниры по быстрым шахматам и блицу. Среди участников турнира по быстрым шахматам — пятикратный чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен.

Участие в таком престижном турнире — важный этап в карьере Игоря Самуненкова и возможность померяться силами с опытными гроссмейстерами международного уровня.

Следить за результатами турнира можно на платформе Chess-Results.

Что известно об Игоре Самуненкове

17-летний Игорь Самуненков — один из самых перспективных украинских шахматистов. В 2021 году он стал чемпионом мира среди шахматистов в возрасте до 12 лет, а в конце 2023 года в возрасте 14 лет получил звание международного гроссмейстера.

В 2025 году Самуненков в составе сборной Украины завоевал золото командного чемпионата Европы, а в 2026 году выиграл индивидуальную золотую медаль на четвёртой доске Всемирной шахматной олимпиады.

Накануне London Chess Classic 2026 рейтинг украинского гроссмейстера составляет 2610 пунктов.

Напомним, в январе 2026 года Игорь Самуненков дал эксклюзивное интервью UA.NEWS, в котором рассказал о своих профессиональных амбициях, особенностях подготовки к международным турнирам, психологии игры и спортивных целях на этот год.

В частности, одной из своих целей украинский шахматист назвал повышение рейтинга до 2630–2640 пунктов, а главным приоритетом — стабильность результатов на протяжении всего сезона.

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