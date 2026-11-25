Dzisiaj, 25 listopada, w Londynie rozpoczyna się jeden z najbardziej prestiżowych turniejów szachowych roku — XTX Markets London Chess Classic 2026. Wśród uczestników turnieju znajduje się ukraiński arcymistrz i ambasador Leo Team, Ihor Samunenkov, który będzie miał okazję zmierzyć się z czołowymi szachistami świata.

Z kim zmierzy się Ihor Samunenkow

Ukrainiec wystąpi w głównym turnieju London Chess Classic Masters — elitarnych zawodach, w których weźmie udział dziesięciu arcymistrzów.

Wśród jego rywali znajdą się: aktualny zwycięzca turnieju Nodirbek Abdusattarow, wielokrotny uczestnik turniejów pretendentów do światowej korony szachowej Lewon Aronian, indyjski arcymistrz Nihal Sarin, a także legendarny ukraiński szachista Wasyl Iwanczuk.

W ten sposób Ukrainę w głównym turnieju London Chess Classic 2026 reprezentować będzie aż dwóch arcymistrzów z różnych pokoleń.

Format i terminy rozgrywek London Chess Classic 2026

Zawody odbędą się systemem kołowym: każdy uczestnik zmierzy się z każdym z przeciwników. Łącznie na szachistów czeka dziewięć rund gry klasycznej, które potrwają od 25 listopada do 4 grudnia.

Tegoroczny London Chess Classic będzie 16. edycją w historii turnieju. Oprócz głównego turnieju w ramach festiwalu szachowego odbędą się turnieje szachów szybkich i błyskawicznych. Wśród uczestników turnieju szachów szybkich znajdzie się pięciokrotny mistrz świata w szachach klasycznych Magnus Carlsen.

Udział w tak prestiżowym turnieju stanowi ważny etap w karierze Igora Samunenkowa oraz okazję do zmierzenia się z doświadczonymi arcymistrzami światowej klasy.

Wyniki turnieju można śledzić na platformie Chess-Results.

Co wiadomo o Ihorze Samunenkowie

17-letni Igor Samunenkow jest jednym z najbardziej obiecujących ukraińskich szachistów. W 2021 roku został mistrzem świata wśród szachistów w wieku do 12 lat, a pod koniec 2023 roku, w wieku 14 lat, uzyskał tytuł międzynarodowego arcymistrza.

W 2025 roku Samunenkow, jako członek reprezentacji Ukrainy, zdobył złoto w drużynowych mistrzostwach Europy, a w 2026 roku wywalczył indywidualny złoty medal na czwartej szachownicy Światowej Olimpiady Szachowej.

W przeddzień turnieju London Chess Classic 2026 ranking ukraińskiego arcymistrza wynosi 2610 punktów.

Przypomnijmy, że w styczniu 2026 roku Ihor Samunenkow udzielił ekskluzywnego wywiadu serwisowi UA.NEWS, w którym opowiedział o swoich ambicjach zawodowych, specyfice przygotowań do międzynarodowych turniejów, psychologii gry oraz celach sportowych na ten rok.

W szczególności jednym ze swoich celów ukraiński szachista uznał podniesienie rankingu do 2630–2640 punktów, a głównym priorytetem – stabilność wyników przez cały sezon.

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