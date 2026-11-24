Ukraińscy sędziowie zostali wyznaczeni do sędziowania meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji
W tym tygodniu ukraińskie zespoły sędziowskie będą sędziować dwa mecze w rozgrywkach europejskich.
Mykola Balakin będzie sędziował mecz Ligi Europy pomiędzy „Dynamo” z Zagrzebia a „Bayerem”. Oleksij Dereviński poprowadzi spotkanie Ligi Konferencji pomiędzy portugalską „Bragą” a fińskim KuPS-em.
W skład obu zespołów weszli również ukraińscy sędziowie, którzy będą pełnić funkcje sędziów liniowych, czwartych sędziów oraz sędziów VAR.
Źródło: UAF
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