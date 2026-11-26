Portugalska „Benfica” poniosła druzgocącą porażkę na wyjeździe z czeską „Viktorią” z Pilzna wynikiem 0:4 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy.

W 30. minucie wynik otworzył Patryk Groschowski po tym, jak ukraiński bramkarz lizbończyków Anatolij Trubin wykonał nieudane podanie podczas wyjścia drużyny z obrony, a przeciwnicy przechwycili piłkę i zakończyli akcję golem.

Pod koniec pierwszej połowy gospodarze jeszcze dwukrotnie trafili do bramki gości: w 43. minucie bramkę strzelił były napastnik „Kryvbasu” Prince Adou po podaniu Krzysztofa Kabongo, a w 44. minucie sam Kabongo strzelił gola. W 46. minucie Krzysztof Kabongo zaliczył dublet po asyście Groschowskiego, ustalając ostateczny wynik.

Pomimo czterech straconych bramek Anatolij Trubin wykonał w meczu siedem obron, a ukraiński pomocnik Georgij Sudakow wszedł na boisko na początku drugiej połowy w miejsce Enzo Barrenechea, jednak nie zdołał zmienić przebiegu meczu.

Źródło: Sport RBC.UA.

Reprezentacja Ukrainy przegrała z rywalami 0:1 w meczu piątej kolejki Ligi Narodów 14 listopada. W bramce stanął Trubin.

Oleksij Kaszczuk zadebiutował w reprezentacji Ukrainy.

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