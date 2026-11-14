Олексій Кащук дебютував у національній збірній України
Вінгер азербайджанського «Карабаху» Олексій Кащук уперше зіграв за головну команду України. Для футболіста це дебют на рівні національної збірної.
Вихованець донецького «Шахтаря» дебютував у складі «синьо-жовтих» у 26 років. Він став 357-м футболістом в історії збірної України. Також Кащук – перший представник азербайджанської Прем'єр-ліги в національній команді.
Раніше вінгер виступав за збірні України молодших вікових категорій. За плечима Кащука поєдинки в командах U-17, U-19, U-20, молодіжній та олімпійській дружинах. Там він виступав під керівництвом лише двох тренерів – Олександра Петракова та Руслана Ротаня.
Кащук у нинішньому сезоні зіграв 18 матчів у всіх турнірах. До свого активу вінгер записав п'ять голів і один асист. Контракт українця з «Карабахом» розрахований до літа 2027 року.
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