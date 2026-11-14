Oleksij Kaszczuk zadebiutował w reprezentacji Ukrainy

Skrzydłowy azerskiego „Karabachu” Oleksij Kaszczuk po raz pierwszy zagrał w reprezentacji Ukrainy. Dla piłkarza był to debiut w reprezentacji narodowej.

Wychowanek donieckiego „Szachtara” zadebiutował w barwach „niebiesko-żółtych” w wieku 26 lat. Stał się 357. piłkarzem w historii reprezentacji Ukrainy. Kaszczuk jest również pierwszym reprezentantem azerskiej Premier League w reprezentacji narodowej.

Wcześniej skrzydłowy występował w reprezentacjach Ukrainy w młodszych kategoriach wiekowych. Kaszczuk ma na koncie występy w drużynach U-17, U-19, U-20, młodzieżowej oraz olimpijskiej. W tych drużynach grał pod okiem zaledwie dwóch trenerów – Ołeksandra Petrakowa i Rusłana Rotania.

W bieżącym sezonie Kaszczuk rozegrał 18 meczów we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie skrzydłowy ma pięć bramek i jedną asystę. Kontrakt Ukraińca z „Karabachem” obowiązuje do lata 2027 roku.

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