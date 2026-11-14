Алексей Кащук дебютировал в национальной сборной Украины

Вингер азербайджанского «Карабаха» Алексей Кащук впервые вышел на поле в составе основной сборной Украины. Для футболиста это дебют на уровне национальной сборной.

Воспитанник донецкого «Шахтера» дебютировал в составе «сине-желтых» в 26 лет. Он стал 357-м футболистом в истории сборной Украины. Также Кащук — первый представитель азербайджанской Премьер-лиги в национальной команде.

Ранее вингер выступал за сборные Украины младших возрастных категорий. За плечами Кащука — матчи в командах U-17, U-19, U-20, молодежной и олимпийской сборных. Там он выступал под руководством лишь двух тренеров — Александра Петракова и Руслана Ротаня.

Кащук в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах. На свой счет вингер записал пять голов и одну голевую передачу. Контракт украинца с «Карабахом» рассчитан до лета 2027 года.

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