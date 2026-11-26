Португальская «Бенфика» потерпела разгромное выездное поражение от чешской «Виктории» Пльзень со счётом 0:4 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Счёт на 30-й минуте открыл Патрик Грошовски после того, как украинский голкипер лиссабонцев Анатолий Трубин отдал неудачную передачу во время выхода команды из обороны, а соперники перехватили мяч и реализовали атаку.

В конце первого тайма хозяева ещё дважды поразили ворота гостей: на 43-й минуте отличился экс-нападающий «Кривбасса» Принс Аду с передачи Кристофа Кабонго, а на 44-й минуте забил сам Кабонго. На 46-й минуте Кристоф Кабонго оформил дубль после ассиста Грошовски, установив окончательный счет.

Несмотря на четыре пропущенных гола, Анатолий Трубин совершил в матче семь сейвов, а украинский полузащитник Георгий Судаков вышел на замену в начале второго тайма вместо Энцо Барренечеа, однако изменить ход игры не сумел.

Источник: Sport RBC.UA.

Украинская команда уступила соперникам со счётом 0:1 в матче пятого тура футбольной Лиги наций 14 ноября. На воротах стоял Трубин.

Алексей Кащук дебютировал в национальной сборной Украины.

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