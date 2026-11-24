Украинские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Украинские судейские бригады будут работать на двух матчах еврокубков на этой неделе.
Николай Балакин будет обслуживать матч Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Байером». Алексей Деревинский будет судить матч Лиги конференций между португальской «Брагой» и финским КуПСом.
В состав обеих бригад также вошли украинские арбитры, которые будут работать на линиях, в качестве четвёртых судей и в системе VAR.
Источник: УАФ
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