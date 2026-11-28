Луганская «Заря» и киевская «Оболонь» сыграли вничью 0:0 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Луганчане превосходили соперника по количеству атак и создали несколько опасных моментов, однако не смогли забить.

Поединок состоялся на стадионе «Колос» в Ковалевке. «Оболонь» проводила номинально домашнюю встречу на нейтральном поле из-за неудовлетворительного состояния газона собственной арены.

В первом тайме киевляне дважды угрожали воротам соперника после атак с участием Дениса Теслюка, а «Заря» ответила ударами Владлена Юрченко и Сергея Бойко, которые не принесли результата.

После перерыва луганчане продолжили давить. Опасные моменты создавали Артем Нестеренко, Игорь Горбач и Филипп Будковский, однако реализовать их не удалось. В конце матча вратарь «Оболони» Назарий Федоровский несколько раз спас команду, в частности после ударов Юрченко и Горбача.

В итоге «Оболонь» заработала важное очко в борьбе за сохранение места в УПЛ, а «Заря» упустила возможность приблизиться к лидерам чемпионата.

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар пропустил матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони» из-за травмы. 25-летний футболист не смог помочь команде именно из-за проблем со здоровьем, а не из-за решения тренерского штаба.

Напомним, что Ярмоленко готовится завершить карьеру и занять новую должность в Динамо.

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