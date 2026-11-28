Киевское «Динамо» потерпело неожиданное поражение от одесского «Черноморца» в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счётом 0:2.

В первом тайме киевляне имели значительное преимущество, создавали опасные моменты, но не смогли реализовать свои шансы. На 40-й минуте матч прервали из-за воздушной тревоги. После возобновления игры «Динамо» продолжило атаковать, а одесситы рассчитывали на контратаки.

Счёт открыли на 88-й минуте. После розыгрыша углового мяч оказался у Марьяна Фарины, который ударом в одно касание отправил его в ворота киевлян. Уже на 90+2-й минуте Даниэль Алефиренко вышел один на один с голкипером и удвоил преимущество «Черноморца».

После 14 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, имея 26 очков и отставая от лидера — донецкого «Шахтера» — на четыре очка. «Черноморец» набрал 12 очков и занимает 12-е место.

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар пропустил матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони» из-за травмы. 25-летний футболист не смог помочь команде именно из-за проблем со здоровьем, а не из-за решения тренерского штаба.

Напомним, что Ярмоленко готовится завершить карьеру и занять новую должность в Динамо.

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко подписал новый контракт с Динамо.

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