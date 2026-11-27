27 ноября 2026 года в немецком Альтенберге стартовал первый этап Кубка мира по скелетону сезона 2026/27. Во время соревнований на трассе заметили баннер с логотипом российского «Газпрома» — компании, связанной с финансированием российских добровольческих подразделений, участвующих в войне против Украины. Вероятно, организаторы использовали рекламное полотно, оставшееся с предыдущих лет.

Первый этап Кубка мира по скелетону проходит в немецком городе Альтенберг. Соревнования продлятся с 27 по 29 ноября. Именно здесь спортсмены начинают борьбу за первые очки нового сезона. Во время этапа на спортивной трассе заметили баннер с логотипом российской компании «Газпром». Таким образом, символика российского энергетического гиганта вновь появилась на международной спортивной арене.

По предварительной оценке, баннер мог остаться ещё с предыдущих лет. На данный момент нет подтверждения, что «Газпром» вновь стал спонсором соревнований или что организаторы специально разместили его рекламу для этого этапа. Однако логотип компании был заметен во время турнира, и его могли видеть участники и зрители.

Почему логотип «Газпрома» вызывает вопросы

«Газпром» — одна из крупнейших российских энергетических компаний. Она играет важную роль в экономике России, а доходы от энергетического сектора являются одним из источников наполнения российского государственного бюджета.

Компанию и связанные с ней структуры также связывают с поддержкой российских военизированных формирований. В частности, в санкционных документах Европейского Союза указано, что частные военные компании «Поток» и «Факел» были созданы и финансировались российской энергетической корпорацией «Газпром». Их подразделения участвовали в боевых действиях против Украины.

В связи с этим в отношении «Газпрома» и отдельных связанных с ним компаний действуют санкционные ограничения. Их ввели Украина, США, Европейский Союз и другие государства. В то же время санкции касаются конкретных юридических лиц, структур и видов деятельности, поэтому не стоит считать, что все компании группы имеют одинаковый статус. Появление логотипа такой компании на международных спортивных соревнованиях вновь поднимает вопрос о том, как организаторы используют старые рекламные материалы и проверяют ли они символику, которую видят спортсмены и зрители.

Гераскевич ранее обвинял МОК в ложном ответе о помощи Украине

На фоне этой истории стоит вспомнить и другое заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича в отношении Международного олимпийского комитета. Спортсмен рассказал, что МОК предоставил ложную информацию в ответ на официальный запрос британского спортивного журналиста Дункана Маккея о генераторах для украинских спортивных объектов.

По словам Гераскевича, во время Олимпийских игр он предлагал комитету помочь Украине с генераторами. Речь шла об оборудовании, которое могло бы обеспечить работу спортивной инфраструктуры во время перебоев с электроснабжением. Однако, как утверждает спортсмен, после этого предложения с ним никто не связался, а сами генераторы Украина не получила.

Впоследствии журналист Дункан Маккей сообщил Гераскевичу, что направил в МОК официальный запрос относительно этой помощи. В ответе комитет якобы заявил, что связывался со спортсменом, но тот отказался от предложенных генераторов.

Гераскевич опроверг эту информацию и заявил, что никакого предложения не получал. «Мне писал известный в олимпийском движении журналист Дункан Маккей. Это была ещё история во время Олимпийских игр, я предлагал МОК помочь Украине с генераторами для наших спортивных объектов. Потом я несколько раз напоминал, что МОК так и не предоставил эти генераторы, и со мной по поводу них никто на связь не выходил», — рассказал спортсмен.

Он также пояснил, что именно ответ МОК журналисту стал для него неожиданностью. «И Дункан написал мне, что направил официальный запрос в МОК по поводу этих генераторов. Он получил ответ, что МОК якобы связывался со мной, и я якобы отказался от них. Хотя, конечно, со мной никто не связывался, никаких генераторов не предлагал.

То есть МОК просто солгал в ответе на официальный запрос журналиста. Это, наверное, единственное, что я слышал о каком-либо общении МОК со мной после Олимпиады», — заявил Гераскевич. Итак, история с баннером «Газпрома» стала ещё одним поводом обратить внимание на присутствие российской символики и связанных с Россией структур в международном спорте. В то же время обстоятельства появления рекламного баннера в Альтенберге и то, было ли оно частью действующего спонсорства, требуют отдельного объяснения со стороны организаторов.

Латвийские спортсмены Камила Крустина и Ренарс Юмикис отказались фотографироваться с российскими спортсменами во время юниорского чемпионата мира по скелетону.

Скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде с речью. Спортсмен призвал лишить члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку звания Героя Украины и ввести против него санкции.

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