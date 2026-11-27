Зять Суркиса пропустил матч «Динамо» из-за травмы: что случилось с Биловаром
Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар пропустил матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони» из-за травмы. 25-летний футболист не смог помочь команде именно из-за проблем со здоровьем, а не из-за решения тренерского штаба.
Около трех недель назад Биловар получил перелом ребер. Сейчас игрок проходит курс реабилитации, однако точные сроки его возвращения к тренировкам в общей группе и выхода на поле пока неизвестны.
На столичное дерби, которое состоялось 22 ноября, защитник не попал в заявку «Динамо». Киевская команда одержала победу над «Оболонью» со счётом 4:2.
Последний официальный матч Биловар провел 2 ноября. В матче 11-го тура УПЛ против «Кривбасса», который завершился победой «Динамо» со счетом 2:0, он вышел на поле только на 90-й минуте.
Кристиан Биловар является зятем президента «Динамо» Игоря Суркиса. 28 июля 2023 года защитник женился на его дочери Яне.
Об этом сообщила «Динамомания».
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