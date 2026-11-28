Португальский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш оказался в лазарете команды из-за травмы бедра.

Медики диагностировали у футболиста растяжение бедренной мышцы. В настоящее время Мендеш тренируется по индивидуальной программе. Вероятно, он не сможет принять участие в матче ПСЖ против «Лорьяна» в чемпионате Франции.

Мендеш стал третьей серьёзной кадровой потерей французского гранда. Ранее травмы получили нападающие Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. Оба футболиста порвали крестообразные связки и выбыли до конца сезона.

В нынешнем сезоне Нуну Мендеш провел девять матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличился. Контракт португальского защитника с ПСЖ рассчитан до лета 2029 года.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В Париже, Франция, ПСЖ сыграл вничью 2:2 с «Ромой» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Французский клуб, который перед игрой возглавлял турнирную таблицу и имел серию из 12 побед, впервые потерял очки в нынешнем розыгрыше турнира. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» состоялась 25 ноября 2026 года.

В Лондоне, Великобритания, «Челси» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0 в матче женской Лиги чемпионов. Решающий гол в конце встречи забила Веерле Бюрман, которая после подачи с углового протолкнула мяч в ворота у ближней штанги.

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